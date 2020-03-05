Рада уволила Рябошапку с должности генпрокурора

Верховная Рада отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. На внеочередном заседании парламент принял постановление о выражении недоверия ему — 263 голоса «за».

Этому предшествовало рассмотрение постановления. Рябошапка после выступления с трибуны Рады покинул зал и не стал отвечать на вопроосы депутатов.



«Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу. Но я ухожу, чтобы вернуться», — сказал он перед уходом.



В своем выступлении он подчеркнул, что в течение 28 лет украинская прокуратура была инструментом давления и репрессий, а реформа прокуратуры, которая сейчас проводится в органах прокуратуры, уже приносит результаты. В частности, Рябошапка напомнил о непрошедших аттестацию прокурорах. «Те, от кого мы избавились, хотят вернуться», — сказал он.