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Рада уволила Рябошапку с должности генпрокурора

05 марта 2020, 19:47

Рада уволила Рябошапку с должности генпрокурора

Верховная Рада отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. На внеочередном заседании парламент принял постановление о выражении недоверия ему — 263 голоса «за».

Этому предшествовало рассмотрение постановления. Рябошапка после выступления с трибуны Рады покинул зал и не стал отвечать на вопроосы депутатов.

«Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу. Но я ухожу, чтобы вернуться», — сказал он перед уходом.

В своем выступлении он подчеркнул, что в течение 28 лет украинская прокуратура была инструментом давления и репрессий, а реформа прокуратуры, которая сейчас проводится в органах прокуратуры, уже приносит результаты. В частности, Рябошапка напомнил о непрошедших аттестацию прокурорах. «Те, от кого мы избавились, хотят вернуться», — сказал он.

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