Зеленский о Рябошапке: Нет результатов — не должен занимать должность

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. По его мнению, чиновники, не показавшие результатов работы, должны самостоятельно об этом заявлять.



«Вы знаете, что мы с ним прошли долгий путь во время избирательной кампании. Пусть депутаты голосуют, как они хотят, но моё личное мнение простое: нет результатов, не должен занимать место. Я — президент, ставлю себе то же самое. Я думаю, что справедливо, когда ты сам об этом говоришь», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов во время рабочего визита в Полтавскую область.



По его мнению, на сегодня Генпрокуратура, СБУ и Национально антикоррупционное бюро «не работают на все 100».



Он также отметил, что к действующей главе Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой «вопросов пока нет», так как «она только пришла, нужно время». По информации источника УНИАН, именно Венедиктову Верховная Рада может назначить генпрокурором вместо Рябошапки.

Вопрос о высказывании недоверия Рябошапке и его увольнение Рада может рассмотреть на внеочередном заседании сегодня вечером.



Сам Рябошапка не видит оснований для своей отставки.



Внеочередное заседание 5 марта инициировали нардепы от «Слуги народа».



Фракции «Голос» и «Европейская солидарность» объявили о том, что не будут голосовать за увольнение генпрокурора. Нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин назвал намерения некоторых парламентариев голосовать за отставку Рябошапки политически мотивированными.