На Донетчине сбежал экс-милиционер, осужденный за смертельное ДТП

Бывший сотрудник милиции Павел Панасюк, признанный виновным в смертельном ДТП и приговоренный к девяти годам тюрьмы, объявлен в розыск. Его данные есть в базе лиц, которые скрываются от органов власти.

Панасюку инкриминировали ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.



В июне 2018 года Славянский горррайонный суд признал правоохранителя виновным и приговорил к 9 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.



По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.



12 февраля 2020 года Донецкий апелляционный суд оставил в силе приговор.



На заседании адвокат потерпевшей ходатайствовал о том, чтобы Панасюка взяли под стражу в зале суда, но судьи отказали.

1 августа 2015 года старший участковый инспектор Святогорского МВД на автомобиле Toyota Prado выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. В результате столкновения 60-летний водитель Skoda погиб на месте, а двое пассажиров — женщина 59 лет и ее 10-летний внук — впоследствии скончались в больнице. Инспектор покинул место ДТП, не оказав помощи находившимся в Skoda людям.