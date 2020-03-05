Жительницу Донецкой области госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жительница Краматорска госпитализирована в четверг из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении Донецкой областной военно-гражданской администрации.



Отмечается, что женщина вернулась из Таиланда и у нее были зафиксированы симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).



«В соответствии с протоколом и алгоритмом действий врачи приняли все необходимые меры, изолировали больную и взяли биологический материал», — говорится в сообщении.



Сейчас краматорчанка находится под наблюдением специалистов. По данным ведомства, она чувствует себя намного лучше.



Материал направили утром в Киев и его планируют исследовать на предмет наличия коронавируса 6 марта.

Напомним, в Донецкой области отсутствует лаборатория с оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.