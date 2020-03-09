Сегодня в Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

Сегодня, 9 марта, в Нидерландах начинается суд над четырьмя подозреваемыми в крушении «Боинга» в Донецкой области 17 июля 2014 года. По делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, которым, как ожидается, будут предъявлены обвинения в убийстве.



Судебное заседание должно начаться в 11:00 по киевскому времени.



Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на суде будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность.

Cпільно з партнерами українські фахівці провели висококласну роботу зі збору доказів у справі #МН17. 9 березня розпочнеться розгляд справи у суді в Гаазі. Вірю, що справедливість буде встановлено і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2020

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил необходимость поименного установления всей цепочки преступников, убивших 298 человек — жертв крушения авиалайнера.



В Кремле же отказались прогнозировать решение суда.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.