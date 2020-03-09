Подозреваемые не явились на суд по МН17

Никто из обвиняемых по делу о крушении малайзийского «Боинга 777» рейса МН17 не явился на судебное заседание, которое сегодня началось в судебном комплексе Схипхола.



Подозреваемые — трое россиян и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает российская юристка Елена Кутина.

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус открыл заседание. Процесс с ним будут вести судьи Дагмар Костэр и Хелэйна Керстенс-Фокэнс . Также рядом с ними сидят и запасные судьи, которые были назначены, учитывая продолжительность рассмотрение этого дела.



Девять адвокатов представляют родных погибших.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.