Суду по делу MH17 понадобится больше двух недель для вынесения решения

Для вынесения решения в деле о причастности четырех подозреваемых к трагедии МН17 понадобиться больше времени, чем обычно — более 14 дней. В этом уверен председательствующий в судебном процессе судья Хэндрик Стэйнхаус, передает «Интерфакс-Украина».



«Решение суда обычно объявляется через 14 дней после слушаний. В этом случае это займет больше времени», — сказал Стэйнхаус.



Председательствующей сообщил о том, в какой последовательности будут проходить те или иные действия в суде, после чего он проанализировал, были ли должным образом проинформированы подозреваемые. Как известно, это три гражданина России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.



Стэйнхаус констатировал, что никто из подозреваемых в суд не явился. После чего он задал вопрос двум адвокатам, в полной ли мере они представляют интересы Олега Пулатова, на что получил утвердительный ответ. Сообщив все детали того, как доставлялись обвинения подозреваемым, судья пришел к выводу, что повестки доставлялись должным образом и вовремя. В то время, как «не было никаких признаков о том, что Гиркин и Харченко получили повестки, Дубинскому было известно о том, что он должен явиться в суд». «Суд не сомневается, что им всем известно об этом суде. Несмотря на то, что они знали, они воздержались от присутствия», — констатировал судья.



После этого он предоставил слово обвинению. Представитель прокуратуры заявила, что эти четверо причастны к организации доставки смертельного оружия. «Они организовали смертельное оружие — Бук был транспортирован в Украину и доставлен на место, откуда была запущена ракета и сбит МН17. Они также вовлечены в возвращение оружия», — сказала она. А потому они обвиняются в смерти всех, кто находился на борту МН17.



Глава Совместной следственной группы Фред Вейстербейке в перерыве судебного процесса сказал «Интерфаксу-Украина», что следствие продолжает устанавливать других возможных виновных в гибели находившихся на борту самолета.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.