Матч Польша — Украина пройдет без зрителей из-за коронавируса

Товарищеский футбольный матч между сборными Польши и Украины пройдет без зрителей, сообщил генеральный секретарь Польского футбольного Союза Мачея Савицки.



«Матчи Польша — Финляндия во Вроцлаве и Польша — Украина в Хожуве пройдут без зрителей», — написал он в Twitter.



Игру будут транслировать по телевидению. Болельщикам, которые уже приобрели билеты на матч, возместят убытки.



Как отметили в Футбольном Союзе Польши, причиной проведения игры без зрителей стало решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого отменить массовые мероприятия в стране из-за угрозы распространение коронавируса.



Матч Польша — Украина состоится 31 марта на Силезском стадионе.

На текущий момент в Польше официально зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19.