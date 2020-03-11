Шмыгаль: Украина входит в мировой кризис более крепкий, чем в 2008 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится на пороге экономического кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогу заседания Кабинета министров.



По мнению премьера, наступающий кризис будет более масштабным, чем кризис 2008 года.



«Речь шла о вызовах, которые стоят, в том числе, из-за коронавируса в мире. Фактически мы стоим на пороге, а в некоторых странах это уже начало финансового экономического кризиса. Украина сейчас входит в этот мировой кризис, который намного крепче, чем в 2008 году», — сказал он.



В то же время, подчеркнул Шмыгаль, на сегодня в украинских банках большая ликвидность, высокие запасы золотовалютных резервов и бюджетного курса, а также «достаточно позитивный диалог» с Международным валютным фондом.



«Вчера у нас был конференс-колл с руководством МВФ и договорились о системном продолжении сотрудничества без изменений», — сообщил премьер.

Правительство с 12 марта по 3 апреля вводит карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Правительство также предлагает запретить массовые собрания численностью более 200 человек.



На данный момент в Украине зафиксирован только один случай заражения коронавирусом COVID-19 — у жителя Черновцов. 29 февраля он вернулся из поездки в Италию.