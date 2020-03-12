«Нацкорпус» написал заявление в СБУ на Сивохо, обвинив в госизмене

Партия «Национальный корпус» направил в Службу безопасности Украины сообщение, в котором обвинил советника секретаря СНБО Сергея Сивохо в совершении госудпрственной измены. Об этом сообщается на сайте политсилы.



В «Нацкорпусе» полагают, что Сивохо с помощью созданной его командой Национальной платформой примирения и единства хочет «наладить диалог с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины».



«Считаем, что в действиях гражданина Сивохо С.А. и других неизвестных лиц, которые организовали массовое мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства", имеющийся состав преступления, предусмотренный вышеуказанным статьям [ 110, 111] Уголовного кодекса», — подчеркивается в сообщении партии.



Сам Сивохо во время презентации Нацплатформы примирения и единства сказал, что допускает совместную работу только с теми общественными объединениями и организациями на неподконтрольной территории, которые занимаются «гуманитарными вопросами».

Сегодня в Киеве проходила презентация Национальной платформы примирения и единства, которую запускает команда Сивохо. Мероприятие сорвали представители «Нацкорпуса», которые ворвались и устроили словесную перепалку, а также толкали Сивохо и членов его команды. После одного из таких толчков советник секретаря СНБО упал на пол. Полиция задержала 15 человек, которые активно участвовали в потасовке.