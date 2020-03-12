«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» в первом матче Лиги Европы

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл немецкий «Вольфсбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок в Вольфсбурге завершился со счетом 1:2.

ДА! ДА! ДА! ПОБЕДА 2:1 В ГЕРМАНИИ!



Ответный матч – 19 марта. #ВольфсбургШахтер



Все подробности игры – на https://t.co/CXvLcWhJLS. pic.twitter.com/B5qI2pfCfK — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 12, 2020

Обе команды не реализовали пенальти: на 23-й минуте удар Виктора Коваленко забрал в руки вратарь Кун Кастельс, а в конце первого тайма выше ворот пробил Ваут Вегхорст.



Матч проходил без зрителей из-за коронавируса. Ответная встреча должна состояться 19 марта в Харькове и, скорее всего, тоже будет при пустых трибунах.