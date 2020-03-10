Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между немецким «Вольфсбургом» и донецким «Шахтером» пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте «Вольфсбурга».



Болельщикам, которые уже купили билеты на матч, вернут деньги.



Встреча состоится 12 марта на «Фольксваген-Арене», начало в 22:00. Ответный матч пройдет 19 марта в Харькове.

Число выявленных заражений коронавирусом в Германии, по данным RKI на утро 10 марта, составляет 1139 человека. Два пожилых пациента накануне скончались от последствий заболевания, 18 человек выздоровели. Новый коронавирус COVID-19 уже охватил все 16 федеральных земель Германии.