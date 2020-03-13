Суд отпустил двух подозреваемых в нападении на Сивохо, третий под домашним арестом

Печерский суд Киева определил для подозреваемого в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо ветерану полка «Азов» Александру Демидову (Волкову) круглосуточный домашний арест.



Таким образом, суд удовлетворил ходотайство прокуратуры о домашнем аресте.



В свою очередь Адвокат Волкова Эдуард Вербинець заявил, что не было приведено ни одного доказательства обоснованности подозрения, передает Telegram-канале Нацкорпуса.



Позже суд не удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения второму подозреваемому в нападении на Сивохо ветерану «Азова» и руководителю киевской ячейки партии «Национальный корпус» Сергею Тамарину. Его отпустили под личное обязательство.



Третьего подозреваемого, Юрия Каплю, суд также отпустил под личное обязательство. Капля известен тем, что на внеочередных парламентских выборах был кандидатом по 203 мажоритарному округу от партии «Свобода».

Сегодня в Киеве проходила презентация Национальной платформы примирения и единства, которую запускает команда Сивохо. Мероприятие сорвали представители «Нацкорпуса», которые ворвались и устроили словесную перепалку, а также толкали Сивохо и членов его команды. После одного из таких толчков советник секретаря СНБО упал на пол. Полиция задержала 15 человек, которые активно участвовали в потасовке. Позже всех кроме троих отпустили.