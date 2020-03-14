Украинец привлечен к ответственности за поездки в Россию через границу в ОРДЛО

Житель временно неподконтрольной территории Донецкой области был привлечен к административной ответственности за неоднократное нарушение порядка выезда из страны. Об этом сообщает Донецкий пограничный отряд Госпогранслужбы Украины.



Там отметили, что вчера на КПВВ «Гнутово» пограничники установили, что этот 42-летний украинец ездил в Россию через закрытый пункт пропуска «Мариновка» (по факту его контролирует группировка «ДНР»).



Правонарушитель предложил пограничникам 3 тысячи гривен взятки, чтобы избежать ответственности. Отмечается, что военнослужащие Донецкого погранотряда на такое предложение ответили категорическим отказом и вызвали на место происшествия сотрудников полиции.



За неоднократные нарушения порядка выезда с временно оккупированной территории Украины на мужчину наложен штраф в размере более 20 тысяч гривен. В дальнейшем правонарушителя из-за сообщения о взятке был передан сотрудникам Нацполиции для проведения следствия.