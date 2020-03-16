В Мариуполе появилось подозрение на коронавирус у ребенка

В детское инфекционное отделение горбольницы №4 Мариуполя с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка. Об этом сообщил на брифинге в Краматорске заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко.



Сейчас пациент получает необходимое лечение, его состояние медики оценивают, как среднее.



В больницу вместе с ребенком госпитализирована его мать. Также госпитализированы мужчина и женщина. Всего Мариуполе на сегодняшний день есть 4 подозрения на коронавирусную инфекцию у людей, которые недавно вернулись из-за границы.



У всех взяты анализы. Завтра ожидают результаты тестирования.

В Донецкой области подозрения на коронавирусную инфекцию у троих жителей Краматорска и Славянска получили негативные результаты.