Коронавирус не подтвердился у жителей Краматорска и Славянска, среди которых ребенок

В Донецкой области подозрения на коронавирусную инфекцию у троих жителей Краматорска и Славянска получили негативные результаты. Об этом сообщил на брифинге в Краматорске заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко.

Речь идет о ребенке из Краматорска и двух жителях Славянска.

В то же время в детское инфекционное отделение горбольницы №4 Мариуполя с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка.