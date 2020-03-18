Школы при «ДНР» пока что самостоятельно принимают решение о карантине

На данный момент администрации школ под контролем группировки «ДНР» самостоятельно принимают решение о приостановке учебного процесса в связи с распространением коронавируса.



Об этом сообщили в «министерстве образования ДНР», передает сепаратисткий сайт DNR LIVE.



При этом, если родители не желают, чтобы ребенок ходил в школу, они могут написать заявление о предоставлении возможности свободно посещать учебное заведение.





С 18 марта все школьники подконтрольной «ДНР» Горловки перешли на дистанционное обучение. В местной больнице есть как минимум два пациента с подозрением на коронавирус.



Карантин в учебных заведениях уже ввели власти Украины. В соседней России все школы уйду на каникулы с 23 марта по 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом.