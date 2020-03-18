Коронавирусом заразился житель Мариуполя, который вернулся из Египта

В Донецкой области первый случай коронавируса COVID-19 был подтвержден у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



«Медики оказывают ему помощь — всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контактные, обнаружены и находятся под наблюдением», — отметил глава области.

Сегодня в Украине были подтверждены два новых случая коронавируса: в Донецкой и Киевской областях. Всего в стране уже 16 случаев инфицирования, из них два смертельные.



Ранее сообщалось, что в Донецкой области есть 9 пациентов с подозрением на COVID-19: пять в Мариуполе, по два в Краматорске и Славянске.