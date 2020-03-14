В Донецкой области зафиксирован первый случай коронавируса COVID-19, всего по Украине их уже 16. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Еще один новый случай был подтвержден в Киевcкой области.







Обновлено. Стало известно, что на Донетчине первый случай коронавируса был подтвержден у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



Ранее сообщалось, что в Донецкой области есть 9 пациентов с подозрением на COVID-19: пять в Мариуполе, по два в Краматорске и Славянске.



Из 16 установленных случаев коронавируса два — летальные. Первой жертвой была 71-летняя женщина из Житомирской области, вторая умершая — 33-летняя жительница Черновицкой области у которой была патология.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодействию болезни.



С полудня 18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.



С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР». С 21 марта «ДНР» полностью закроет пункты пропуска на линии соприкосновения.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрыла границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.