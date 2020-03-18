В Донецкой области по-прежнему 9 случаев с подозрением на коронавирус

В Донецкой области, по состоянию на 18 марта, по-прежнему зафиксировано 9 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом во время брифинга в Донецкой облгосадминистрации сообщил заместитель начальника управления стратегического развития охраны здоровья Департамента здравоохранения Александр Педенко.



Из них пять подозрений зафиксированы в городе Мариуполь, по два в Краматорске и Славянске.



Паденко отметил, что ожидаются результаты анализов из киевской лаборатории, которые покажут точный диагноз.



Таким образом, за сутки в Донецкой области с ситуацией по коронавируной инфекции не изменилась.

В Украине уже официально подтверждены 14 случаев коронавируса, из них два — летальные. Первой жертвой была 71-летняя женщина из Житомирской области, вторая умершая — 33-летняя жительница Черновицкой области у которой была патология. Также известно, что один из заболевших — депутат Верховной Рады Сергей Шахов.