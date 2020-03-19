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В Черновцах зафиксировано пять новых случаев коронавируса. Всего в Украине — 26

19 марта 2020, 23:47

В Черновцах зафиксировано пять новых случаев коронавируса. Всего в Украине — 26

В Черновцах зафиксировано пять новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Вечером 19 марта, согласно результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное», — говорится в сообщении.

Как рассказал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, среди новых инфицированных есть не только те, кто вернулся из-за границы, но и люди, которые контактировали с больными в Украине.

В МОЗ отметили, что на данный момент в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них — летальные.

Заместитель министра, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав рассматривает варианты продления карантина, если сохранятся темпы распространения вируса.

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