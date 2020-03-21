В Киеве максимально ограничат пассажирские перевозки с понедельника

Обновлено. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что новые ограничения для пассажирского транспорта начнут действовать с понедельника, 23 марта. С этого дня общественный транспорт столицы будет перевозить только тех пассажиров, «которые едут на предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города». Ограничения не будут касаться личных легковых автомобилей.



В Киеве будут остановлены все пассажирские перевозки. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья», — написал Аваков в комментариях к своей публикации в Facebook.

20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, режим ЧС призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.



Ранее Кабмин принял решение о закрытии метро во всей Украине. В Киеве метрополитен перестал работать с 23:00 17 марта. При этом наземный пассажирский транспорт продолжал работать в штатном режиме, однако были введены ограничения по количеству пассажиров, находящихся в транспорте.