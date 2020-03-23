Министр здравоохранения выступает за введение чрезвычайного положения в Украине

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.



«Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы», — подчеркнул он в интервью телеканалу «112 Украина».



По словам Емца, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в стране все украинцы должны иметь сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

В Украине зафиксировано уже 73 случая коронавируса, из них три — смертельные, один пациент выздоровел.



Согласно Конституции, чрезвычайное положение может быть введено указом президента при согласовании с Верховной Радой.



На прошлой неделе Донецкая, Киевская, Житомирская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Днепропетровская области и город Киев ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.