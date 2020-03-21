В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации

В Донецкой области с 23 марта будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.



Согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 23 марта временно будут запрещена работа рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основным или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости.



В тоже время отмечается, что такое принимают местные органы исполнительной власти.



Райгосадминистрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов рекомендовано обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование — с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина.



«Отдельно подчеркиваю: режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением. Чрезвычайное положение имеет право вводить только председатель государства по согласованию Верховной Рады», — подчеркивается в сообщении.