Глава МОЗ призвал Раду проголосовать за введение чрезвычайного положения

Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.



«Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения», — подчеркивается в Telegram-канале МОЗ.



Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус, добавил Емец.

В Украине зафиксировано уже 73 случая коронавируса, из них три — смертельные, один пациент выздоровел.



Согласно Конституции, чрезвычайное положение может быть введено указом президента при согласовании с Верховной Радой.



На прошлой неделе Донецкая, Киевская, Житомирская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Днепропетровская области и город Киев ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.