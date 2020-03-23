Украинцам запретили покидать страну в туристических целях

Кабинет министров запретил гражданам Украины покидать страну с туристической целью начиная с 24 марта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Таким образом, с завтрашнего дня закрываются все аэропорты за исключением «Борисполя». Исключение возможны только в случае государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств.



«Мы понимаем, что решение не популярное и не удобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры», — прокомментировал Шмыгаль.

В Украине лабораторно подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом COVID-19. В связи с этим, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Режим ЧС уже действует в Днепропетровской и Киевской областях.