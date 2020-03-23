Кабмин утвердил режим чрезвычайной ситуации в Донецкой и еще двух областях

Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль



«Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19», — написал он в своем Telegram-канале.



Премьер отметил, что соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В частности, на Донетчине такое решение было принято 21 марта.

На сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса ввели Донецкая, Киевская, Житомирская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черкасская, Днепропетровская области и город Киев.