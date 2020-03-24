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В Краматорске из-за ограничений митинговали предприниматели

24 марта 2020, 20:53

В Краматорске из-за ограничений митинговали предприниматели

В Краматорске под стенами городского совета собрались более полусотни предпринимателей на акцию протеста из-за закрытия рынков. Об этом сообщает телеканал «С плюс».

Люди жалуются, что из-за остановки работы они не только несут убытки, но теряют товар. Некоторые еще должны деньги поставщикам.

Предприниматели отнесли обращение к чиновникам с требованием не закрывать их. Бумагу подписали около 200 покупателей и 140 рабочих рынка.

Чиновники вышли к протестующим, но диалога не получилось.

Участники акции говорят, что будут ждать ответа на письменное обращение и готовы прийти под стены горсовета снова.

С 23 марта в связи с введением чрезвычайной ситуации в Донецкой области власти Краматорска запретили посещение мест отдыха, а также ввели ограничение на пользование общественным транспортом. Также временно запрещается работа рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров.

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