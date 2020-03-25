За сутки зафиксировано 23 случая коронавируса. Всего — 136

Количество заражений коронавирусом в Украине достигло 136 случаев. Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает «Украинская правда».



«На данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтвержденных», — сказал Кузин в эфире «Украинского радио».



По его словам, сейчас эти данные верифицируются, и каждый день в 10:00 ЦОС будет вместе с Кабмином и Минздравом обнародовать данные о заболеваемости Covid-19, для того чтобы их информация не расходилась и они озвучивали одну цифру, которая полностью верифицирована.

По состоянию на утро 25 марта было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях, четверо человек скончались. Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.