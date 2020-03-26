В Черновицкой области три человека излечились от коронавирусной болезни

По состоянию на 26 марта в Черновицкой области официально подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.



«Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и у них отсутствует инфекция», — сказал он.



Осачук уточнил, что среди этих трех людей есть один ребенок, которого уже отпустили из больницы домой. Взрослых выпишут утром 27 марта.



В то же время он рассказал, что 26 марта в Черновицкой области проверили 20 образцов, из которых 5 дали положительный результат — то есть это 5 новых случаев инфицирования на Буковине.



Среди новых фактов инфицирования — две женщины и три мужчины, среди них двое детей 2 и 11 лет. Возраст взрослых до 40 лет.



Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек.