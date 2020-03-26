В Украине подтверждено 156 случаев коронавируса

На данный момент в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения.
Из низ пять случаев были летальными, один пациент выздоровел. Всего за сутки было зафиксировано 43 новых случая.
Общая статистика по регионам:
• Винницкая область — 1 случай;
• Волынская область — 2 случая;
• Днепропетровская область — 2 случая;
• Донецкая область — 1 случай;
• Запорожская область — 7 случаев;
• Житомирская область — 2 (1 летальный) случаи;
• Ивано-Франковская область — 16 (2 летальных) случаев;
• Киев — 34 случая;
• Киевская область — 24 случая;
• Львовская область — 2 случая;
• Луганская область — 1;
• Одесская область — 4;
• Тернопольская область — 15 случаев (1 летальный);
• Херсонская область — 1 случай;
• Черновицкая область — 42 (1 летальный) случая;
• Черкасская область — 2 случая.
Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.