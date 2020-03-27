В «ДНР» заявили о более чем 600 людях под наблюдением врачей

На подконтрольной группировке «ДНР» территории на стационарном наблюдении находятся 103 человека, еще 532 — в домашней самоизоляции. Об этом заявила «министр здравоохранения» Ольга Догошапко.



По ее словам, 16 человек поступили на стационар за минувшие сутки.



«Состояние всех наблюдаемы удовлетворительное, температура тела нормальная», — утверждает она.



«Тесты, выполненные на вчерашний день на коронавирусную инфекцию отрицательные», — добавила она.



При этом в группировке не озвучивают количество проведенных тестов на выявление Covid-19.

По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Два из них — в Донецкой области.