Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине подтверждено 218 случаев коронавируса

27 марта 2020, 10:01

В Украине подтверждено 218 случаев коронавируса

В Украине было зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

Из них 5 случаев — летальные, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.

Общая статистика по регионам:

• Винницкая область — 5 случаев;
• Волынская область — 2 случая;
• Днепропетровская область — 3 случая;
• Донецкая область — 2 случая;
• Запорожская область — 8 случаев;
• Закарпатская область — 1 случай;
• Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
• Ивано-Франковская область — 24 (2 летальных) случая;
• Киев — 47 случаев;
• Киевская область — 32 случая;
• Львовская область — 3 случая;
• Луганская область — 1 случай;
• Одесская область — 4 случая;
• Ровенская область — 9 случаев;
• Тернопольская область — 25 случаев (1 летальный);
• Херсонская область — 1 случай;
• Черновицкая область — 47 (1 летальный) случаев;
• Черкасская область — 2 случая.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:21
В «ДНР» заявили о более чем 600 людях под наблюдением врачей
10:55
«ДНР» опубликовала «приказ» о самоизоляции для прибывших
21:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости
20:53
Бывший пленный «ДНР» сообщил о задержании его родственников в Донецке
17:29
«ДНР» не просила экспресс-тесты у Красного Креста. В МККК ждут решения по отправке следующего груза
17:00
«ДНР» приговорила жителя Шахтерска к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»
16:52
«ДНР» начала отправлять на самоизоляцию прибывших из России
11:40
В ОРДО выросло число госпитализаций в связи с подозрением на COVID-19
09:33
Боевики продолжают не пропускать патрули ОБСЕ, ссылаясь на карантин
09:32
«ДНР» тоже призвала церкви проводить службы онлайн
21:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости
14:10
«ДНР» объявила в розыск Порошенко по обвинению в убийстве «Моторолы»
11:04
«ДНР» ужесточила карантин для прибывших. Касается Украины и России
22:09
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:33
«ЛНР»: За нарушение карантина может грозить до пяти лет лишения свободы
все новости
12:14
Глава МИД Австрии: Москве не удастся добиться снятия санкций на фоне пандемии
11:30
СМИ: Заместителем генпрокурора станет экс-прокурор Донетчины
11:21
В «ДНР» заявили о более чем 600 людях под наблюдением врачей
10:55
«ДНР» опубликовала «приказ» о самоизоляции для прибывших
10:36
Магомедов: Боевики блокируют запуск ДФС, требуя признания себя субъектами
10:01
В Украине подтверждено 218 случаев коронавируса
09:44
В Покровске 49 человек находятся на самоизоляции
09:11
МВФ готова дать больше денег Украине при условии принятия законов о банках и рынке земли
08:12
Штаб ООС зафиксировал 5 обстрелов, без потерь
23:00
Миссия ОБСЕ обнаружила новые мины на Донетчине
22:33
В Донецкой области — второй случай инфицирования коронавирусом
22:12
В Украине уже 196 случаев заражения коронавирусом
21:39
Офис президента: На заседании ТКГ 26 марта не подписывалось никаких документов
21:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости
20:53
Бывший пленный «ДНР» сообщил о задержании его родственников в Донецке
все новости
ВИДЕО
Хоспис для стариков из прифронтовой зоны: как им помогают волонтеры ►
26 марта, 13:35
Фильм «Поколение Донбасс»: все истории людей, в жизни которых вмешалась война ►
24 марта, 15:30
Коронавирус на Донбассе. Ситуация в Донецке ►
21 марта, 23:00

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция