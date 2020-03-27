В Украине подтверждено 218 случаев коронавируса

В Украине было зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.
Из них 5 случаев — летальные, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.
Общая статистика по регионам:
• Винницкая область — 5 случаев;
• Волынская область — 2 случая;
• Днепропетровская область — 3 случая;
• Донецкая область — 2 случая;
• Запорожская область — 8 случаев;
• Закарпатская область — 1 случай;
• Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
• Ивано-Франковская область — 24 (2 летальных) случая;
• Киев — 47 случаев;
• Киевская область — 32 случая;
• Львовская область — 3 случая;
• Луганская область — 1 случай;
• Одесская область — 4 случая;
• Ровенская область — 9 случаев;
• Тернопольская область — 25 случаев (1 летальный);
• Херсонская область — 1 случай;
• Черновицкая область — 47 (1 летальный) случаев;
• Черкасская область — 2 случая.
Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.