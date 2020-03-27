В Украине подтверждено 218 случаев коронавируса

В Украине было зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.



Из них 5 случаев — летальные, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.



Общая статистика по регионам:



• Винницкая область — 5 случаев;

• Волынская область — 2 случая;

• Днепропетровская область — 3 случая;

• Донецкая область — 2 случая;

• Запорожская область — 8 случаев;

• Закарпатская область — 1 случай;

• Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;

• Ивано-Франковская область — 24 (2 летальных) случая;

• Киев — 47 случаев;

• Киевская область — 32 случая;

• Львовская область — 3 случая;

• Луганская область — 1 случай;

• Одесская область — 4 случая;

• Ровенская область — 9 случаев;

• Тернопольская область — 25 случаев (1 летальный);

• Херсонская область — 1 случай;

• Черновицкая область — 47 (1 летальный) случаев;

• Черкасская область — 2 случая.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.