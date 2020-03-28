С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов пострадали двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб ООС.



По данным штаба, боевики открыли огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. В результате один украинских военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его состояние медики оценивают как тяжелое.



Также неподалеку от Хутора Вольный снайпер боевиков ранил ещё одного украинского военнослужащего. Его состояние — средней тяжести.



Отмечается, что оба военнослужащих получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские учреждения.



В штабе сообщили, что подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств.