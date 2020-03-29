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Зеленский призвал Раду завтра принять два закона, которые обеспечат транш МВФ

29 марта 2020, 20:21

Зеленский призвал Раду завтра принять два закона, которые обеспечат транш МВФ

Президент Владимир Зеленский в видеообращении призвал депутатов Верховной Рады на внеочередном заседании 30 марта принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.

«Хочу остановиться на внеочередном заседании Верховной Рады, которое должно состояться завтра. Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на распутье и у нее есть два пути. Первый — это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров, в размере, по меньшей мере, 10 миллиардов долларов. Это необходимо для стабилизации экономики и преодоления кризиса», — сказал он.

Зеленский добавил, что в случае провала голосования за эти законопроекты будет «упадок экономики и даже угроза дефолта».

По словам президента, в последние недели его офис и Кабинет министров делали все, что от них зависело, и договорились о финансовой поддержке для Украины.

«Мы с правительством избрали свой путь. Теперь очередь за народными депутатами. Вся ответственность завтра ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит: готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно, кто есть кто. Общество поймет: вы — слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Осознайте возможные последствия для каждого из вас. Выберите завтра правильный путь. Вас к власти привели не отдельные лица, вас избрал народ Украины. Теперь ваша очередь выбрать народ Украины», — призвал Зеленский парламентариев.

В пятницу Зеленский выразил надежду, что уже в понедельник удастся принять законы о рынке земли и банках. Это позволит Украине как минимум получить транш в 8 миллиардов долларов от Международного валютного фонда.


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