Зеленский со «слугами народа» договорился о голосовании по рынку земли с уступками

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль проводит встречу с парламентской фракцией «Слуга народа». Об этом журналистам сообщил народный депутат фракции СН Никита Потрураев.



После заседания фракции к СМИ вышел президент Владимир Зеленский. Он отметил, что для получения очередного транша от Международного валютного фонда Украине необходимо принять законы о рынке сельскохозяйственной земли и о банках («антиколомойский закон»).



Президент рассказал, что по земельной реформе были приняты ряд компромиссных решений. «Мы договорились, что государственную землю сейчас продавать не будем. Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц — это второй этап, который вводится с 2024 года — до 10 тысяч гектаров», — сказал Зеленский.



Он выразил надежду, что эти законы удастся принять в понедельник. «Никто не хочет дефолта в стране, уверен, что меня услышать депутаты», — подчеркнул глава государства. Зеленский добавил, что после принятия этих законов Украина в течение 15 дней получит «быстрый транш» в размере двух миллиардов долларов в бюджет. Всего же страна сможет получить 8 миллиардов долларов.



Спикер парламента Дмитрий Разумков, который также был на заседании фракции СН, прокомментировал журналистам возможность принятия закона о рынке земли в понедельник: «[Еще осталось рассмотреть] 700 правок. Посмотрим, как будет идти работа в зале Верховной Рады».

«Антиколомойский закон» — изменение законодательства о банках, в котором окончательно запрещается возвращение обанкротившихся банков на рынок, а национализированных банков — бывшим владельцам. Ожидается, что после его принятия Верховной Радой возвращение ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову станет невозможным. В то же время олигархи смогут требовать от государства компенсации убытков, если суд признает решение о национализации незаконным.