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В Донецкой области уже 6 заболевших коронавирусом

29 марта 2020, 22:36

В Донецкой области уже 6 заболевших коронавирусом

Четыре новые лабораторно подтвержденные случаи коронавируса COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области, все — в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Вирус выявлен у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин — 72 и 95 лет.

Таким образом, сегодня на Донетчине уже 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: пять в Мариуполе, один в Бахмуте.

В Украине подтверждено 475 случаев коронавируса. Умерли 10 человек, выздоровели шесть.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.

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