В Украине обязали соблюдать обсервацию возвращающихся из-за границы

Кабинет министров обязал всех украинцев, которые возвращаются из других стран, соблюдать режим обсервации. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



Решение было принято на заседании правительства в воскресенье вечером.



Министр отметил, что государство сможет продолжить организацию специальных рейсов поездов и самолетов, но граждане будут обязаны соблюдать правила обсервации.

Украина закрыла границы для пассажирского сообщения в ночь на 28 марта в связи с пандемией коронавируса. МИД призвал граждан, которые находятся за границей, рассмотреть возможность продления пребывания в стране нахождения.