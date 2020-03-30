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Кабмин предложил сократить финансирование местных выборов в два раза

30 марта 2020, 13:15

Кабмин предложил сократить финансирование местных выборов в два раза

Кабинет министров предложил уменьшить финансирование местных выборов почти в два раза. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Он отметил, что на местные выборы оставляют 1 миллиард гривен. Изначально в бюджете было заложено 2 миллиарда 150 миллионов гривен.

Вопрос о финансировании выборов был поднят во время заседания бюджетного комитета парламента, на котором присутствовал министр финансов Игорь Уманский. По его словам, если карантин завершится до начала избирательного процесса (конец июля), то финансирование будет добавлено, передает Гончаренко.

Сегодня Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит ряд законопроектов, среди которых проект изменений в государственный бюджет в связи с пандемией коронавируса и угрозой мирового финансового кризиса. В этом документе, в частности, заложена норма о сокращении финансирования местных выборов.

В первом варианте предлагалось радикальное сокращение бюджета на местные выборы, что означало бы их отмену. 

Местные выборы в Украине должны состояться в октябре 2020 года.

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