Сегодня состоится внеочередное заседание Рады. В повестке нет законов для МВФ

Сегодня, 30 марта, в 14:00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады. Соответствующее распоряжение спикера парламента Дмитрия Разумкова было опубликовано на сайте ВР.



Повестка заседания включает законы по борьбе с коронавирусом, изменения бюджета, кадровые вопросы, а также организация работы Рады во время карантина.



При этом на рассмотрение депутатов не были вынесены два законопроекта, которые нужны для получения кредита МВФ: о рынке земли и о банках.

При этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга в воскресенье не исключил, что в понедельник состоится еще одно внеочередное заседание парламента.