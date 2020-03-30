Верховная Рада приняла закон о банках в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении за законопроект 2571-д о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который является одним из двух предварительных условий для заключения соглашения с Международным валютным фондом.



За такое решение было отдано 267 голосов на внеочередном заседании.



Этому предшествовало выступление президента Владимира Зеленского, который призвал проголосовать за документ.



Законопроект о банках называют «антиколомойским», потому что он сделает невозможным возврат национализированного ПриватБанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.



После принятия документа в первом чтении парламент продолжил рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли (осталось около 700 правок). Это второй закон, принятие которого открывает получение транша МВФ.