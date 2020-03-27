МВФ готова дать больше денег Украине при условии принятия законов о банках и рынке земли

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о прогрессе в переговорах с украинскими властями о новой программе расширенного финансирования EFF и возможности ее увеличения в случае принятия законопроектов о рынке земли и регулировании банковской деятельности («антиколомойский закон»).



«Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы регулирования банковской деятельности и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее», — говорится в заявлении Георгиевой, передает «Интерфакс-Украина».

Ранее между Украиной и МВФ был оговорено открытие новой трехлетней программы EFF на 5,5 миллиардов долларов. Позитивное решение МВФ позволит правительству получить также макрофинансовую помощь от ЕС (500 миллионов евро) и кредит Всемирного банка (до 1 миллиарда долларов).



«Антиколомойский закон» — изменение законодательства о банках, в котором окончательно запрещается возвращение обанкротившихся банков на рынок, а национализированных банков — бывшим владельцам. Ожидается, что после его принятия Верховной Радой возвращение ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову станет невозможным. В то же время олигархи смогут требовать от государства компенсации убытков, если суд признает решение о национализации незаконным.