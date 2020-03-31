В ОРДО тесты на коронавирус сдали только 131 человек

В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) пробы на коронавирус сдали 131 человек. В группировке «ДНР» утверждают что все результаты отрицательные.



«Случаев заболеваний COVID-19 по состоянию на 31 марта в Республике не зарегистрировано. Состояние всех пациентов, которые на данный момент находятся под наблюдением и на обследовании, а таких у нас 131 человек, удовлетворительное», — цитирует сепаратистский ресурс ДАН главу «минздрава ДНР» Ольгу Долгошапко.



По ее словам, состояние всех госпитализированных удовлетворительное.



Она добавила, что на самоизоляции на дому находятся 8747 человек.



Ранее Долгошапко допустила, что в ОРДО есть заболевшие на Covid-19

В Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Умерли 13 человек, 8 - выздоровели.



Группировка «ЛНР» подтвердила первый случай заболевания коронавирусом. Утверждается, что он выявлен у жителя Славяносербского района, который вернулся из-за границы.