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В Украине уже 1668 случаев коронавируса: умерли 52 человека. На Донетчине — 11 заболевших

08 апреля 2020, 09:34

В Украине уже 1668 случаев коронавируса: умерли 52 человека. На Донетчине — 11 заболевших

На сегодняшний день в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавируса COVID-19, сообщает министерство здравоохранения.

Из них 52 человека умерли, а 35 выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев. 

В частности, за минувшие сутки в Донецкой области было подтверждено два новых случая заболевания COVID-19. Также власти региона сообщили о первом выздоровлении.
 

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 89 случаев;
Волынская область — 36 случаев;
Днепропетровская область — 41 случай;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 21 случай;
Закарпатская область — 43 случая;
Запорожская область — 45 случаев;
Ивано-Франковская область — 198 случаев;
Кировоградская область — 57 случаев;
Киев — 256 случаев;
Киевская область — 120 случаев;
Львовская область — 36 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 32 случая;
Полтавская область — 17 случаев;
Ровенская область — 44 случая;
Сумская область — 56 случаев;
Тернопольская область — 168 случаев;
Харьковская область — 5 случаев;
Херсонская область — 15 случаев;
Хмельницкая область — 15 случаев;
Черновицкая область — 273 случая;
Черкасская область — 80 случаев;
Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

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