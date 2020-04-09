«ДНР» заявляет о 13 случаях коронавируса

На подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено еще шесть случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 13, из них один ребенок. Об этом сообщает «минздрав ДНР».



Трое заболевших — из числа членов семьи и знакомых, выявленного 7 апреля инфицированного пациента. Еще одна новая заболевшая 42 лет прибыла из Москвы 6 апреля. Двое пациентов — из числа контактов с выявленным по результатам 3 апреля.



Утверждается, что состояние всех пациентов удовлетворительное, летальных исходов, связанных с коронавирусом нет.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в больницах находится 198 человек с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19.