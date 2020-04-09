«ДНР»: В больницах находятся почти 200 человек с подозрением на COVID-19

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в больницах находится 198 человек с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «Минздрав ДНР».



Там уточнили, что за последние сутки были госпитализированы 18 человек с подозрением на COVID-19, еще три человека самоизолировались дома.



Всего на домашней самоизоляции находится 15089 человека, из них 14197 — это люди, которые вернулись из-за границы.



За время наблюдения из больниц были выписаны «с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19» 47 человек.

Группировка «ДНР» сообщила о семи случаях заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. При этом группировка продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.



В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что «ДНР» умалчивает первый летальный случай от коронавируса, который произошел в больнице Амвросиевки.



У Минздрава Украины отсутствуют данные с неподконтрольных территорий.