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Возможность проведения «нормандского» саммита в режиме онлайн пока не обсуждается

10 апреля 2020, 09:23

Возможность проведения «нормандского» саммита в режиме онлайн пока не обсуждается

Вариант проведения встречи лидеров государств «нормандского формата» (Украины, Германии, Франции и России) в режиме онлайн пока предметно не обсуждается. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

При этом он отметил, что украинская сторона работает над тем, «чтобы в принципе получить согласие всех стран — прежде всего РФ — на проведение такого саммита».

«Как только мы поймем дату, когда этот саммит может быть проведен, то после этого мы перейдем к обсуждению формата, в котором он может быть проведен», — резюмировал Кулеба.

Предыдущая встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась 9 декабря в Париже. По ее итогам был подписано коммюнике, в котором стороны договорились о дальнейших шагах. В частности, была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня — эти задачи до сих пор не выполнены.

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