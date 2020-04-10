Кулеба: Если Россия хочет прекратить агрессию против Украины, то сейчас лучший момент

Пандемия коронавируса может стать дополнительным стимулом для России прекратить агрессию на востоке Украины и в Крыму. Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Если Россия действительно хочет выйти из Украины и ищет для этого оптимальный момент и формат, то вот он наступил. Коронавирус, который требует всех ресурсов России для защиты ее собственного населения как раз является неплохим моментом для того, чтобы сделать выход из Украины и прекратить российскую агрессию», — сказал он.



Дипломат подчеркнул, что украинская стороны следит за всеми инициативами и анализирует их на предмет их реалистичности.



Кулеба напомнил, что если Россия прекратит военное вторжение в Украину, то это позволит начать процесс снятия санкций.

Три бывших американских посла в Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации NPR рекомендовали властям США, Евросоюза и Украины предложить президенту РФ Владимиру Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины в обмен на отмену санкций, наложенных на Россию.



Дипломаты убеждены, что такой же сценарий можно применить и в вопросе возвращения Крыма под контроль Украины.