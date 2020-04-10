Аваков допускает ослабление карантина в Украине во второй половине мая

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает возможным постепенное ослабление карантина в Украине во второй половине мая при условии соблюдения нынешних правил. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Когда? — я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает — не верьте. Могу, тем не менее предположить — и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, — к лету», — написал министр.



Он также отметил, что в правительстве надеются, что первые шаги «перезапуска экономики» будут возможны в конце апреля.



«В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших... во второй половине мая», — добавил Аваков.



«Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры — если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если... твердо будем держать карантин», — подчеркнул министр МВД.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин, который был введен 12 марта, до 24 апреля. C 6 апреля в стране был усилен карантин.



Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин в Украине продлится как минимум до мая.