«ДНР» подозревает коронавирус у 208 человек

Группировка «ДНР» подозревает коронавирус у более чем 200 человек, десятерых из них госпитализировали за минувшие сутки. Об этом заявляют в «минздраве ДНР».



Отмечается, что в стационарных отделениях находятся 208 человек. Еще 12 084 человек —самоизолированы на дому.



В «ДНР» заявляют о 18 случаях коронавируса. Еще у семерых жителей ОРДО — подозрение на наличие Covid-19.



Как утверждают в «ДНР», 53 человека были выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19.



«ДНР» не называет города, где зафиксированы случаи коронавируса.